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Köy sorunlarını dinledi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, köy ziyaretlerine devam ediyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:31
Köy sorunlarını dinledi

Bu kapsamda Bayındırhüyük ve Karahacılı köylerine giderek çalışmalar hakkında bilgi alalan Güzel, Bayındırhüyük köyünde yapılacak olan kaldırım çalışmaları ile ilgili kontroller yaptı. Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Karhacılı ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle gelecekteki hedefleri, iyi bir vatandaş olma bilinci ve meslek seçimi konusunda görüş alışverişinde bulunarak tavsiyeler verdi. Kaymakam Güzel, okulun fiziki ortamından son derece memnun olduğunu, böyle bir ortamda geriye derslere sıkı sıkı çalışmayla başarının gelmesini beklediğini ifade ederek, öğrencilerle ilerleyen zamanlarda görüşmek dileğiyle vedalaşarak ziyaretine son verdi. 
KURUM ZİYARETİ 
Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, köy ve okul ziyaretlerini sürdürürken kurum ziyaretlerine de devam ediyor. Bu kapsamında Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi ve Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

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