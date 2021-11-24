Köy okulunda kutlama

Öğretmenlerin sıradan bir memur olmadığını söyleyerek, ‘’Öğretmen yetim kız öğrencisinin saçlarını sınıfta her sabah örendir, öğretmen öksüzü-yetimi daha ana sınıfı çağında bağrına basandır, öğretmen karla beraber montu olmayan öğrencisinin üzerini örtendir, öğretmen bembeyaz sayfalara masum gönüllere düşen ilk cemredir. İşte bundandır ki; öğretmen hakkı ödenemez kişi, öğretmenlik ise karşılığı ücretle ölçülemeyecek bir meslektir’’ diye konuştu. Arkan, öğretmenlerin gecesini gündüzünü öğrencilerine adadığını ifade ederek, ’’Ülkemizin dört bir yanında, doğunun en ucra mecrasında bütün imkansızlıklara, bütün zorluklara göğüs gererek bu toprağın öz evlatlarının tertemiz yüreklerine milli ve kutsi değerlerimizi, sevgiyi nakış nakış işleyen, Türk Bayrağı olup yüreklerde yeşeren, cefakar, kadirşinas, vefakar meslektaşlarımın öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş, şehit edilmiş meslektaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun’’ dedi.