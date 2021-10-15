Köy muhtarlarıyla istişare

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, 6 farklı köyün taşıma merkezi olan Kadılı Cumhuriyet İlköğretim Okulu ile ilgili bilgi almak için köy muhtarları ile bir araya geldi. Kadılı Köyü Muhtarı İrfan Üstün, Akbucak Köyü Muhtarı Alper Çamlıdağ, Selimli Köyü Muhtarı Mehmet Atik, Kerpiçcik Köyü Muhtarı Erdal Türkmen, İnevi Köyü Muhtarı Şıh Ahmet Ünal, Bağlıca Köyü Muhtarı Yalçın Akdemir ile bir araya gelen Arkan, Kadılı İlköğretim Okulu hakkında bilgi aldı. Arkan, okulun fiziki eksikliklerinin giderilmesi, çocukların akademik ortamlarının devlet-millet el ele düsturuyla iyileştirilmesi, öğrencilere daha nezih bir eğitim ortamı sunulması amacıyla köy muhtarları ile fikir alışverişinde bulundu. Her şeyin göz aydınlığı çocuklar için olduğunu belirten Abdullah Arkan, köy muhtarlarını ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.