Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1411.75
ALTIN
529.85
DOLAR
9.1918
STERLİN
12.5862
EURO
10.6766

Köy muhtarlarıyla istişare

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde taşımalı eğitim uygulamasına tabi köylerin muhtarları ile istişare yapıldı.

15 Ekim 2021 Cuma 00:35
Köy muhtarlarıyla istişare

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, 6 farklı köyün taşıma merkezi olan Kadılı Cumhuriyet İlköğretim Okulu ile ilgili bilgi almak için köy muhtarları ile bir araya geldi. Kadılı Köyü Muhtarı İrfan Üstün, Akbucak Köyü Muhtarı Alper Çamlıdağ, Selimli Köyü Muhtarı Mehmet Atik, Kerpiçcik Köyü Muhtarı Erdal Türkmen, İnevi Köyü Muhtarı Şıh Ahmet Ünal, Bağlıca Köyü Muhtarı Yalçın Akdemir ile bir araya gelen Arkan, Kadılı İlköğretim Okulu hakkında bilgi aldı. Arkan, okulun fiziki eksikliklerinin giderilmesi, çocukların akademik ortamlarının devlet-millet el ele düsturuyla iyileştirilmesi, öğrencilere daha nezih bir eğitim ortamı sunulması amacıyla köy muhtarları ile fikir alışverişinde bulundu. Her şeyin göz aydınlığı çocuklar için olduğunu belirten Abdullah Arkan, köy muhtarlarını ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Köy Muhtarlarıyla IstişareYozgatIlerigazetesiCumaHaberSarıkayaTaşımalıEğitimKöyMuhtarlarIstişareAbdullahArkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakamdan Yol Kontrolü
Kaymakamdan Yol Kontrolü
Bağ evine operasyon
Bağ evine operasyon
Kaymakamdan ziyaret
Kaymakamdan ziyaret
Şefaatli şantiyeye döndü
Şefaatli şantiyeye döndü
Merkez inşaatına devam
Merkez inşaatına devam
Yol çalışmaları
Yol çalışmaları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim