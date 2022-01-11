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Köy Konağı açıldı

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Tepedoğan Köyünde yapılan Köy Konağının açılışı gerçekleştirildi.

11 Ocak 2022 Salı 00:38
Köy Konağı açıldı

Köy Konağı'nın açılışına, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Özer, İl Genel Meclis Üyeleri Dursun Tuncer, Talat İbiş,  kurum amirleri ve köy halkı katıldı. Açılıştan sonra, Köy Konağında incelemelerde bulunan Kaymakam Serin,  köy konağının kazandırılmasında emeği geçen muhtara ve köy sakinlerine teşekkür ederek, hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. •Sümeyye İlhan•

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