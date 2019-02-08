Köy çocuklarına trafik eğitimi

Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy okullarında eğitim göre 7-11 yaş grubundaki öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin verilen eğitim ilgi gördü.
08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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AYDINCIK ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü’ kapsamında, eğitim verildi.
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