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Köy çocuklarına trafik eğitimi

AYDINCIK ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü’ kapsamında, eğitim verildi.

Köy çocuklarına trafik eğitimi

AYDINCIK ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü’ kapsamında, eğitim verildi.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Köy çocuklarına trafik eğitimi

Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy okullarında eğitim göre 7-11 yaş grubundaki öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin verilen eğitim ilgi gördü. 

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