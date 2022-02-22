Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

KOSGEB bilgilendirdi

KOSGEB İdaresi tarafından uygulanmakta olan; imalat, ticaret, hizmet, bilişim, bilimsel ar-ge sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme toplantısı Kadışehri’nde yapıldı.

22 Şubat 2022 Salı 00:15
KOSGEB bilgilendirdi

KOSGEB Yozgat Müdürlüğü ile Kadışehri Esnaf Odası işbirliğinde, Belediye Toplantı Salonu'nda yapılan bilgilendirme toplantısına; KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, Kadışehri Esnaf Odası Başkanı Ramazan Taş ve İşletme temsilcileri katıldı. Toplantıda KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık tarafından, MKİ Hızlı Destek Programı hakkında sunum yapılarak ayrıntılı bilgiler verildi. Daha sonra da işletme temsilcilerinin soruları cevaplandırıldı. MKİ Programı kapsamında İmalat, Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörleri ve bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet yürüten Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere; Üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin, 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli işletme sermayesi desteği verileceği bildirildi.  KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, ‘’İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek limiti personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacaktır. İşletmelerin, Aralık 2021 döneminde işe başlattıkları personeller Hızlı Destek Programı kapsamında yeni personel sayılacaktır. MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında; Mikro Ölçekli İşletmeler azami 2 kişi, Küçük Ölçekli İşletmeler de azami 5 kişi istihdam edebileceklerdir. İşletmeler programdan, Faizsiz, Komisyonsuz ve Geri ödemeli olarak yararlanabileceklerdir. Hızlı Destek Programı geri ödemeleri, 2 yıl ödemesiz dönemden sonra başlayacak ve 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacaktır. MKİ Hızlı Destek Programına Başvuru kriterlerini sağlayan, henüz başvuru yapamayan Mikro ve Küçük Ölçekli işletmeler, en geç 31 Mart 2022 tarihi saat: 23:59’a  kadar www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu’ alt menüsünü seçerek, online olarak başvuru yapabileceklerdir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
KOSGEB BilgilendirdiYozgatIlerigazetesişubatSalıHaberKosgebImalatTicaretHizmetBilişimBilimselAr-geMikroKüçükölçekliIşletmeHızlıDestekProgramıBilgilendirmeToplantıKadışehri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Congulus gezme
Congulus gezme
Ziyaretler sürüyor
Ziyaretler sürüyor
Caddede ismi yaşayacak
Caddede ismi yaşayacak
Başarı belgesi verdi
Başarı belgesi verdi
inceleme yaptı
inceleme yaptı
Sarıkaya'ya 12 Milyon yatırım
Sarıkaya'ya 12 Milyon yatırım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim