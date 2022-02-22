KOSGEB bilgilendirdi

KOSGEB Yozgat Müdürlüğü ile Kadışehri Esnaf Odası işbirliğinde, Belediye Toplantı Salonu'nda yapılan bilgilendirme toplantısına; KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, Kadışehri Esnaf Odası Başkanı Ramazan Taş ve İşletme temsilcileri katıldı. Toplantıda KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık tarafından, MKİ Hızlı Destek Programı hakkında sunum yapılarak ayrıntılı bilgiler verildi. Daha sonra da işletme temsilcilerinin soruları cevaplandırıldı. MKİ Programı kapsamında İmalat, Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörleri ve bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet yürüten Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere; Üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin, 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli işletme sermayesi desteği verileceği bildirildi. KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, ‘’İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek limiti personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacaktır. İşletmelerin, Aralık 2021 döneminde işe başlattıkları personeller Hızlı Destek Programı kapsamında yeni personel sayılacaktır. MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında; Mikro Ölçekli İşletmeler azami 2 kişi, Küçük Ölçekli İşletmeler de azami 5 kişi istihdam edebileceklerdir. İşletmeler programdan, Faizsiz, Komisyonsuz ve Geri ödemeli olarak yararlanabileceklerdir. Hızlı Destek Programı geri ödemeleri, 2 yıl ödemesiz dönemden sonra başlayacak ve 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacaktır. MKİ Hızlı Destek Programına Başvuru kriterlerini sağlayan, henüz başvuru yapamayan Mikro ve Küçük Ölçekli işletmeler, en geç 31 Mart 2022 tarihi saat: 23:59’a kadar www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu’ alt menüsünü seçerek, online olarak başvuru yapabileceklerdir’’ dedi.