Koşa köprüsü bakımda!

1894-95 yıllarında yapıldığı belirtilen ve o tarihten günümüze kadar Yozgat il merkezi ile Şefaatli ilçesinin bağlantısını sağlayan tarihi köprü, yanına yenisi yapılmasına karşın, üstlendiği görevi sürdürüyor. Daha önce de restore ettirilen tarihi köprünün Kemer açıklığı 8, yüksekliği 3.20 metre. 2 sağment kemerli olan köprünün kaynak tarafından 2 yuvarlak mahmuzu bulunuyor. Uzunluğu 26.5, eni 5 metre olan köprünün korkuluk duvarlarının yüksekliği 30 santim.
İleri Gazetesi
25 Temmuz 2017 Salı 07:10
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