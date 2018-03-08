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Koruma Kurulu toplandı

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2018 yılı Koruma Kurulu toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Başkanlığında yapıldı.

Koruma Kurulu toplandı

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2018 yılı Koruma Kurulu toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Başkanlığında yapıldı.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Koruma Kurulu toplandı

Kurul üyelerinin katılımıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda denetimli serbestlik bünyesindeki hükümlülere Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Kursu açılması, iş başvurularının değerlendirilmesi, uyuşturucu ile mücadele, suçtan zarar gören mağdurlara yapılacak yardımlar kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla yapılacak faaliyetler kararlaştırıldı.

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