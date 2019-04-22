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Koruma komisyonu toplandı

AYDINCIK ilçesinde Çocuk Koruma Komisyonu toplandı.

Koruma komisyonu toplandı

AYDINCIK ilçesinde Çocuk Koruma Komisyonu toplandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Koruma komisyonu toplandı

Rehber Öğretmen ve Okul/kurum Müdürlerinin katılımı ile yapılan Çocuk Koruma Komisyonu toplantısında, risk gruplarına yapılan çalışmalar, ihmal edilen öğrencilere yönelik hizmetler, şiddete maruz kalan öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, bağımlılık yapıcı madde kullandığı düşünülen öğrencilere yönelik konular da görüşüldü. Görüşülen konuların uygulanması ve gerekli çalışmaların başlatılması kararı alındı.

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