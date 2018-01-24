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Korelilerden gösteri

SARIKAYA Belediyesi, Güney Kore ve Türkiye ortak organizasyonu olan müzikal gösterisi beğenildi.

Korelilerden gösteri

SARIKAYA Belediyesi, Güney Kore ve Türkiye ortak organizasyonu olan müzikal gösterisi beğenildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Korelilerden gösteri

Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu’ndaki etkinlik büyük ilgi gördü. Sarıkaya halkının yoğun ilgi gösterdiği program yaklaşık 3 sürdü.
Programda ilk olarak Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu yöresel türküleri seslendirdi.
Daha sonra Güney Koreli gençler, hazırladıkları gösterilerini sundu. 
 Program esnasında Afrin' e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için kahraman ordumuza başarı dileklerinde bulunuldu.

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