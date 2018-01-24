Korelilerden gösteri

Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu’ndaki etkinlik büyük ilgi gördü. Sarıkaya halkının yoğun ilgi gösterdiği program yaklaşık 3 sürdü.
Programda ilk olarak Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu yöresel türküleri seslendirdi.
Daha sonra Güney Koreli gençler, hazırladıkları gösterilerini sundu.
Program esnasında Afrin' e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için kahraman ordumuza başarı dileklerinde bulunuldu.
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