Kooperatif Marketi açıldı

Fatih Topuz katıldı. Topuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market’inin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market’in üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi kurması açısından önemli olduğunun altını çizen Topuz, “Bu tür marketler, piyasa için bir denge unsuru olacak ve rekabeti getirerek tüketicimize daha kaliteli ve fiyat yönünden uygun ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayacak, piyasadaki fiyat istikrarını koruyacak. Özellikle ilçemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak, satış mağazasının Akdağmadeni’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

