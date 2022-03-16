Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kooperatif Marketi açıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:59
Kooperatif Marketi açıldı

Fatih Topuz katıldı. Topuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market’inin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market’in üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi kurması açısından önemli olduğunun altını çizen Topuz, “Bu tür marketler, piyasa için bir denge unsuru olacak ve rekabeti getirerek tüketicimize daha kaliteli ve fiyat yönünden uygun ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayacak, piyasadaki fiyat istikrarını koruyacak. Özellikle ilçemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak, satış mağazasının Akdağmadeni’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Kooperatif Marketi AçıldıAkdağmadeniIlerigazetesiMartçarşamba2022YozgatSorgunTarım Kredi Kooperatifi MarketiMarketZincirFatih TopuzTürkiye Tarım Kredi KooperatifleriTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Sabah namazı buluşmaları
Sabah namazı buluşmaları
Minik Kaşifler deney yaptı
Minik Kaşifler deney yaptı
Mentör öğretmenlik projesi
Mentör öğretmenlik projesi
MASAL GÜNLERİ
MASAL GÜNLERİ
Köylere ziyaret
Köylere ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim