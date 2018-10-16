KONUT SEViNCi

Adem Karacabey Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Kaymakam Emre Zeyrek, Belediye Başkanı Yalçın Karadavut da katıldı. Her blokta 4 dairenin yer aldığı konutlar 384 liradan başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 180, 216, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Geleneksel mimarinin modernize edilerek uygulandığı müstakil ev konseptindeki projede geniş bahçe alanları ayrıldı. Konutlarda yörenin mimarisinden esinlenerek, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü kaplamalar, geniş pencere ve balkonlar kullanıldı. Örnek projede konutlarla birlikte ticaret merkezi, camisi, meydanı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli modern bir köy oluşturuldu.

