Konuşmacı, Gülden

Sarı Zeybek Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Müftüsü Ali Gülden katıldı. İki aşamadan gerçekleşen konferansın ilk bölümü kadınlara ikinci bölümü ise lise öğrencilerine yönelik yapıldı. Kadınlara yönelik verilen konferansta Gülden, ‘Gençlerin Bağımlılığa Düşmemelerinde Ailenin Rolü’ konusunu ele alırken, lise öğrencilerine verilen konferansta ‘Bağımlılık Tuzağından Özgürlüğe’ konusunu anlattı. Çağın insanının en cömertçe tükettiği şeyin ömür olduğuna değinen Gülden, ”İnsana emanet olarak verilen can akılla korunduğunda değer kazanır, nefis ve nesil ise yasaklardan kaçınarak sağlam bir şekilde varlığını sürdürür. İnsanlar bazen korunması gereken şeyler noktasında gevşeklik göstermektedir dedi. Korunması gereken birtakım bağların olduğunu belirten Gülden, bunların en önemlisi kulların Allah’la bağlarıdır. Dünyada iken bu bağı muhafaza edenler ahirette Rahim sıfatından istifade edebilirler. Maalesef içinden geçtiğimiz zaman insanlara bağlarını koparmaya bağımlılıklarını arttırmaya çağırıyor, dedi. Her birimiz Rabbimiz başta olmak üzere anne babamız, çocuklarımız, kardeşlerimiz ve tüm yakınlarımızla bağımızı koparan ve bizi özümüzden uzaklaştıran tüm engellerden ve bağımlılıklardan kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı.

