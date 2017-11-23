-Konsey toplandı

Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, Kent Konseyi toplantılarının amacının toplumun daha iyi şartlara ulaşması ve refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik kararlar almak olduğunu hatırlattı. Açıkel, halkın rahatlığı için düşünce plan ve projelerin sunulması, tavsiye niteliğinde alınan kararların ilgili kurum, kuruluşlara bildirilmesi, takip edilmesinin toplantının genel amacı olduğunu vurguladı. Toplantıda, Turizm Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda, tarihi Roma Hamamı kalıntılarını görmek üzere gelen turistler için konaklama, dinlenme yerleri yapılması, orman alanı oluşturan büyük boy fidan dikilmesi hakkında Yozgat Valiliğiyle görüşmelerin yapıldığı, kamulaştırmanın 2017 yılı sonunda tamamlanarak, kamulaştırmadan sonra bu çalışmaların hızlanacağına vurgu yapıldı. Sarıkaya Deresi’nde ıslah çalışması yapılarak, yapay göle dönüştürülmesi için alınan tavsiye kararının DSİ Bölge Müdürlüğüne iletildiği ifade edildi. Su debisinin yeterli olmadığından dolayı yapay göl yapılmasının mümkün olmadığının altı çizildi.