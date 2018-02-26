Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118428
ALTIN
162.755
DOLAR
3.7778
STERLİN
5.3087
EURO
4.6662

Konferans salonu tamamlandı

SARAYKENT ilçesinde Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu çok amaçlı konferans salonu açıldı.

Konferans salonu tamamlandı

SARAYKENT ilçesinde Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu çok amaçlı konferans salonu açıldı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
30 Okunma
Konferans salonu tamamlandı

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, şube müdürleriyle birlikte okulu gezdi, yapımı tamamlanan çok amaçlı konferans salonunda incelemelerde bulundu, okul müdüründen bilgi aldı. Okul öncesi ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon arttırıcı sohbetlerde bulunmanın akabinde, okulun tüm öğretmenleri ile eğitim ve öğretimde kaliteyi geliştirebilmek adına karşılıklı planlamalar yapıldı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şefaatli’de Kariyer günleri
Şefaatli’de Kariyer günleri
Afrin için yürüdüler
Afrin için yürüdüler
Sarıkaya ilçesinde Birlik seçimi yapıldı
Sarıkaya ilçesinde Birlik seçimi yapıldı
Kursiyerler üretiyor
Kursiyerler üretiyor
Okuma yazma seferberliği
Okuma yazma seferberliği
Çöplükler ilaçlandı
Çöplükler ilaçlandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim