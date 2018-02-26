Konferans salonu tamamlandı

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, şube müdürleriyle birlikte okulu gezdi, yapımı tamamlanan çok amaçlı konferans salonunda incelemelerde bulundu, okul müdüründen bilgi aldı. Okul öncesi ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon arttırıcı sohbetlerde bulunmanın akabinde, okulun tüm öğretmenleri ile eğitim ve öğretimde kaliteyi geliştirebilmek adına karşılıklı planlamalar yapıldı.