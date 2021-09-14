Kömür havzasına park

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki açık havza kömür işletmesinin kapatılmasının ardından atıl durumda kalan alanın değerlendirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar son halini almaya başladı. Kaplıcalar Mevkiinde atıl durumda bulunan, eski kömür ocağı alanının üst kullanım hakkının 49 yıllığına devralan Sorgun Belediyesi, bölgenin ‘Ekopark’ haline dönüştürülmesi için proje hazırladı. Maden bölgesini ekonomiye ve doğaya kazandırmak için hazırlanan projede, festival alanı, iki yapay gölet, amfi tiyatro, termal devre mülk, termal otel, çocuk parkı ve spor tesisi bulunuyor. Rehabilite edilen bölge hem kent yaşamına katılacak hem de ülke ve uluslararası turizme açılacak. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i Ankara’da ziyaret ederek tabiat parkı projesi hakkında bilgi verip, destek istedi. Ekinci, yapımı devam eden projenin İç Anadolu bölgesinin en büyük tabiat parkı olduğunu belirterek, Orman Genel Müdürü Karacabey ile yaptıkları görüşmede, ağaçlandırma çalışmaları için birlikte çözüm üretme kararı aldıklarını aktardı. Belediye Başkanı Ekinci, üst kullanım hakkı belediyeye verilen atıl durumdaki alanı yeniden canlandırarak, İç Anadolu'nun en büyük parkını Sorgun'a kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. 550 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan parkın bölgenin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre dizayn edileceğini bildiren Ekinci, ‘’Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği, şehir dışından gelen misafirlerimizi gururla ağırlayacağımız bir park olacak. Özellikle gençlerin sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmeye olanak sağlayacak şekilde projelendirdiğimiz yeni sosyal yaşam alanımızı, bir yıl içinde bitirerek kullanıma sunacağız’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•