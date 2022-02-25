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Kömür dağıtımına başlandı

Yozgat'ın Saraykent İlçesinde, ağır kış şartları sebebiyle kömürü erken biten vatandaşlar için Saraykent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 200 ton kömür dağıtımına başlandı.

25 Şubat 2022 Cuma 00:13
Kömür dağıtımına başlandı

Kömür dağıtımlarına yerinde inceleyen Kaymakam Ali Açıkgöz'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Ekinci ve vakfın sosyal inceleme görevlisi Nuh Aker eşlik etti.  Kömürü erken biten vatandaşların tespit edilmesi hakkında talimat veren Kaymakam Ali Açıkgöz, belirlenen vatandaşlara kömür dağıtımının başladığını belirtti. 
Mevsimsel şartlar sebebiyle vatandaşın ekonomik sıkıntı çekmesine müsade etmeyeceğini ifade eden Açıkgöz, “Saraykent’te son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Bunun doğal sonucu olarak vatandaşlarımızın kömürü, planladığından erken tükendi. Özellikle 3294 sayılı kanun kapsamındaki vatandaşlarımızın, bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bir çalışma başlattık. Bu kapsamda kış öncesi dağıtımını yaptığımız; bin 200 ton kömüre ek olarak 200 ton daha kömür talebi oluşturduk. Tırlarla hızlı bir şekilde sevkiyatı yapılan 200 ton kömür, hafta başı itibariyle vatandaşlarımıza ulaştırılmaya başlandı. Kişi başı düşen geliri, muhtaçlık sınırının altında olan tüm vatandaşlarımızın kömür taleplerini karşılıyoruz. Kanunun belirlediği tek kriter muhtaçlık sınırı. Biz vatandaşımızın sıkıntıya düşmemesi adına daima yanlarında olmaya davam edeceğiz. Devletimiz güçlü. Milletimiz ise çok fedakar bir millet. Muhtaç durumda olan vatandaşlarımız dahi bazen devletin imkanlarından faydalanmakta tereddütte düşüyor. Kendisinden daha muhtaç kimselere gitmemiz gerektiğini ifade ediyor. İşte bu millet böyle asil bir millet" dedi.

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