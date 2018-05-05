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Komşuya pikniğe gittiler

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere piknik etkinliği düzenlendi.

Komşuya pikniğe gittiler

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere piknik etkinliği düzenlendi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Komşuya pikniğe gittiler

Çandırlı öğrenciler komşu ilçe Çayıralan’ın mesire alanında piknik yaptı. Çandırlı öğrenciler komşu ilçeye pikniğe gitti,  Çandır Şehit Halim Altay İlkokulunun düzenlediği piknik gezisi kapsamında, öğrenciler Çayıralan ilçesinde bulunan, tabiat harikası Kaynarpınar mesire alanında piknik yaptı. Etkinliğe Çandır Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler komşu ilçenin muhteşem tabiatında enerji yüklenip, stres atarken sınıflar arası yarışma etkinlikleri de pikniğe ayrı bir renk kattı.

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