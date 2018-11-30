Kombina et üretim tesisi

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, ilçe açısından önemli projelerinden biri olan kesimhane projesinin hayata geçirilmesine yönelik inşaat çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bozkurt, ‘’IPARD kapsamında yapılan Et Kombina Üretim Tesisinde inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasıyla birlikte ilçenin ve bölgenin en büyük Modern Et Kombina Üretim Tesisi olacaktır. Tesiste, hijyen kurallarına uygun kesim işlemleri yapılacaktır’’ dedi.