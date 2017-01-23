Koca yürekli Çandır!

'Halep'te insanlık ölmesin'sloganı ile başlatılan yardım kampanyası doğrultusunda Yozgat'ın Çandır ilçesinde toplanan yardım malzemelerinden 4 TIR dolusu un ve 1 TIR su, Haleplilere gönderildi.





Çandır Kaymakamlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Çandır Şubesince ortaklaşa düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan 96 ton un, 25 ton su ve 147 koli çeşitli giyecek ve battaniyeden oluşun yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar için ilçe meydanında uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Çandır Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.





Düzenlenen tören öncesi açıklamalarda bulunan Çandır Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Halep’teki kardeşlerimiz için 5 adet yardım TIR'ını dualar eşliğinde uğurladık. Halep’te yaşanan insanlık dramını Dünya Milletleri izlediği esnada, Türk Milleti her zaman olduğu gibi Halep’teki kardeşlerimizin yanında oldu. Biz de Çandırlılar olarak oradaki kardeşlerimize un, su ve muhtelif giyeceklerden oluşan 5 TIR dolusu ihtiyaç malzemesini buradan uğurladık. Her zaman ki gibi hayırseverliğini bir kez daha gösteren İlçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah yardım TIR'larımız kazasız belasız ihtiyaç sahiplerine ulaşır" dedi.





Çandır İlçe Belediye Başkanı Mustafa Ertan Ergün ise Çandır'dan uğurladıkları TIR'larla Halep'teki Müslümanlara umut gönderdiklerini ifade ederek kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.



