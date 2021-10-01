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Kızılay’dan teşekkür

Türk Kızılay Yozgat Şubesi, Yozgat'ın Çandır ilçesinde görev yapan Kaymakam Ramazan Cihangir'i makamında ziyaret edip, teşekkür plaketi verdi.

01 Ekim 2021 Cuma 00:14
Kızılay’dan teşekkür

Türk Kızılay Yozgat Şubesi, Çandır İlçesinde düzenledikleri kan bağışı organizasyonlarında kan bağışı sayısının arttırılması konusunda verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Ramazan Cihangir ‘e teşekkür etti. Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Dumlupınar, Genel Hizmet Yöneticisi İbrahim Diler, üye Celal Bekdemir ile birlikte Kaymakam Ramazan Cihangir’i ziyaret etti. İlçede geçtiğimiz yıllara oranla yüzde100'ün üzerinde artışla kan bağışında bulunulmasından dolayı verilen destek nedeniyle Cihangir’e plaket takdim edildi. Kaymakam Cihangir de, duyarlı duruşları için öncelikle vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, Kızılay ekibine, nazik davranışları için teşekkür etti. Cihangir, ‘’Her damla kan bir candır’’ diyerek, Çandır'ın daha çok hayatın kurtarılmasına vesile olacağını dile getirdi. •Rabia Şahin/Çandır•

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