-Kız öğrenciler yurtlarına kavuştu

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal'ın girişimleri sonucu Kayserili iş adamı Mehmet Altun tarafından yaptırılan 110 kişilik kız yurdu hizmete açıldı.

Boğazlıyan'a eğitim için gelen kız öğrenciler dün itibariyle Nezaket Altun Kız Öğrenci Yurdu’nda barınmaya başladı.

Boğazlıyan ilçesinin en büyük sorunlarından biri olan kız öğrenci yurdu sorunu çözdüklerini belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, gerek ilçe meslek yüksek okulu gerekse ilçede eğitim gören öğrencilerin barınma problemlerini çözdüklerini söyledi.

Kız yurdunun 5 yıldızlı otel konforunda öğrencilere hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Erdal, yurdun araç ve personel ihtiyacını da giderdiklerini kaydetti.