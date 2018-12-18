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Kitap okuma etkinliği

ÇAYIRALAN ilçesinde kitap okuma etkinlikleri devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, kitap okumanın kişisel gelişimin kapılarını aralamayı sağlayan bir araç olduğunu söyledi.

Kitap okuma etkinliği

ÇAYIRALAN ilçesinde kitap okuma etkinlikleri devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, kitap okumanın kişisel gelişimin kapılarını aralamayı sağlayan bir araç olduğunu söyledi.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Kitap okuma etkinliği

Bozdağ, ‘’İnsanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Okumak, kişiyi öğrenmeye götüren en değerli hazine kapısının anahtarıdır. İnsan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır’’ dedi. 
Çayıralan Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ‘Kişisel Hayatı Yönetebilme ve Akademik Başarıyı Artırma’ etkinliği kapsamında ‘Kitabını Al Gel Okuyalım’ etkinliği yaptı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da şube müdürleriyle birlikte etkinliğe katılarak, kitap okudu. Bozdağ, görme engelli öğrenciye kabartma kitabı takdim etti. 
 

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