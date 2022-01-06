Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kitap kurtları belgesi

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Halk Kütüphanesi tarafından dereceye giren öğrencilere ‘Kitap Kurtları Belgesi’ ve hediye verildi.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:47
Kitap kurtları belgesi

 Okuma ve kütüphane kullanımını artırmak amacı ile İlçe Halk Kütüphanesinin teşvikiyle başlatılan okuma ve kütüphane kullanımı etkinliği sonucunda en çok kitap okuyan ve dereceye giren öğrencilere, ‘Kitap Kurtları Belgesi’ ve hediye takdimi gerçekleştirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ İlçe Halk Kütüphanesinin aktif bir şekilde kullanılması ve kitap okumanın özendirilip artırılmasında; güzel etkinliklerle kütüphaneye öğrencilerin teşvik edilmesinde büyük emekleri olan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tekin Aslan’a, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kitap Kurtları Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Gençlik Kollarından ziyaret
Gençlik Kollarından ziyaret
DÖGEP Toplantısı
DÖGEP Toplantısı
Okul ve kurum ziyaretleri
Okul ve kurum ziyaretleri
Esnaf Bilgilendirildi
Esnaf Bilgilendirildi
Gençlerin yanında
Gençlerin yanında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim