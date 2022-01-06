Okuma ve kütüphane kullanımını artırmak amacı ile İlçe Halk Kütüphanesinin teşvikiyle başlatılan okuma ve kütüphane kullanımı etkinliği sonucunda en çok kitap okuyan ve dereceye giren öğrencilere, ‘Kitap Kurtları Belgesi’ ve hediye takdimi gerçekleştirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ İlçe Halk Kütüphanesinin aktif bir şekilde kullanılması ve kitap okumanın özendirilip artırılmasında; güzel etkinliklerle kütüphaneye öğrencilerin teşvik edilmesinde büyük emekleri olan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tekin Aslan’a, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.