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Kitap fuarı açıldı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, lise öğrencileri tarafından düzenlenen kitap fuarının açılışı yapıldı.

21 Aralık 2021 Salı 00:07
Kitap fuarı açıldı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kitap fuarının açılışı yaptı. Sorgun Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Ekinci, ‘’Öğrencilerimizin kitaplarla iç içe olması, okuyan, araştıran, sorgulayan bir nesil yetişmesi bizler için önemlidir. Bizde Sorgun Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim hayatlarını verimli geçirmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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