Kitap desteği

Sırçalı Belediyesi öncülüğünde Şehit İdris Öztürk İlkokulu Müdürlüğü'nün katkılarıyla ilkokulunda eğitim gören 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerine 150 kitaplık destek yapıldı. Sınıf kitaplıklarını hem güncel hem de yeni kitaplarla donattıklarını söyleyen Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, her sınıf düzeyinde öğrenci başına 30 kitap okuma hedefiyle hediye edilen kitapların öğrencileri çok mutlu ettiğini ifade etti. Öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunarak, dilek ve temennilerini dinleyen Belediye Başkanı ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalar kapsamında okul idaresi ve öğretmenlerle istişarede bulunduklarını söyleyerek eğitim öğretime desteklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. •Sümeyye İlhan•