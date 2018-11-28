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Kış hazırlıkları

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz, belediye olarak kışın karla mücadelede en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Kış hazırlıkları

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz, belediye olarak kışın karla mücadelede en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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Kış hazırlıkları

Başkan Gürbüz, kış özellikle buzlanmalara karşı önlem olarak 30 ton tuz bir ton solüsyon stokladıkları anlatarak, "Ekiplerimiz, olası bir kar yağışı ve buzlanmaya anında müdahale edecek şekilde hazır hale getirildi. Ayrıca 2 traktör, 2 kamyon, 2 kepçe ile de kar mücadelesi yapılacak. Belediye olarak kış mevsimini sorunsuz bir şekilde atlatmak istiyoruz." diye konuştu.

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