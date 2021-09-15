Kırtasiye desteği

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ‘Okul Destek Projesi’nden yararlanan başarılı öğrencilere tablet, okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan kırtasiye setler dağıtıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafında yürütülen dezavantajlı çocukların sosyal ve ekonomik imkanlarını arttırmak için başlatılan bu projeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere kırtasiye setleri dağıtılarak, yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilendi.