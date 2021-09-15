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Kırtasiye desteği

Yozgat’ta dezavantajlı öğrencilerin okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yapıldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:25
Kırtasiye desteği

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ‘Okul Destek Projesi’nden yararlanan başarılı öğrencilere tablet, okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan kırtasiye setler dağıtıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafında yürütülen dezavantajlı çocukların sosyal ve ekonomik imkanlarını arttırmak için başlatılan bu projeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere kırtasiye setleri dağıtılarak, yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilendi.

Anahtar Kelimeler:
Kırtasiye Desteği
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