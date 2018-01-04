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Kırsal altyapıya devam

SORGUN ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, kırsal yerleşim alanlarının altyapı sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal altyapıya devam

SORGUN ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, kırsal yerleşim alanlarının altyapı sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Kırsal altyapıya devam

Kaymakam Mustafa Altınpınar, günümüzde insanların yaşamlarını sürdürdüğü köylerin, şehirlerdeki refah seviyesine ulaşmasını sağlamanın bir görev olduğunu, aynı zamanda bunun köyden şehre göçü de önleyeceğini bildirdi. Altınpınar, elektriği, içme suyu, yolu olmayan köyün bulunmadığını, tüm köylerin köy içi yollarına kilit parke yapıldığını anlattı. Altınpınar, ‘Kalan köylerimiz de önümüzdeki yıllar içerisinde sırasıyla yapılacaktır. Şimdi ise bir program çerçevesinde köylere kanalizasyon sistemi yapıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. 2017 yılı içerisinde Aşağı Emirler ve Karakocaoğlu köylerine yeni kanalizasyon sistemi döşendi’ dedi.

Kaymakam Altınpınar, kanalizasyon sistemi yeterli olmayan Gedikhasanlı, Belencumafakılı, Erkekli ve Peyniryemez köylerine ek kanalizasyon sistemi ile betonarme fosseptik çukur yapıldığını, Dişli, Şahmuratlı ve Karabalı köyleri kanalizasyon sistemi yenileme çalışmalarının bu yıl yapılacağını sözlerine ekledi.

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