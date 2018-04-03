Kiralar el yakıyor

Ev sahiplerinin, kira artışlarında İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri gibi büyükşehirleri dahi geride bıraktığı ileri sürüldü. Yerköy’de ev kiralarının ve ev sahiplerinin yanına yaklaşılmadığını belirten Yakup Özer isimli vatandaş, son zamanlarda, 600, 700, 750, 800 lira gibi rakamlara çıkarmalarının Yerköy’ün daha fazla göç vermesine, gerilemesine, geçim şartlarının daha da kısıtlı hale gelmesine neden olduğunu ileri sürdü.