Kınalı Kuzular Uğurlandı

Güldibi Mahallesi’nde 15 asker adayı gece geç saatlere kadar müzik eşliğinde halaylar çekerek, oyun havaları eşliğinde oynayıp, doyasıya eğlendi. Asker adaylarının bu mutlu gününde onların mutluluğuna ortak olmak İçin etkinliğe katılan Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, kınalı kuzulara yönelik duygulu bir konuşma yaptı. Öçal, ‘’Saraykent’in yiğitleri, askerlik görevi gibi kutsal bir görevi ifa edeceksiniz. Bugün burada sizlerin mutluluğuna ortak olabilmenin büyük bir mutluluğu içerisindeyim. Cennet ülkemizde rahat bir şekilde hayatımızı idame ettirebiliyorsak bu şüphesiz ki; hayatını vatan korumasına atamış yüce ecdadımızın döktüğü kanlar sayesinde olmuştur. Onların bırakmış olduğu bu mirasa sahip çıkacak, gerektiğinde gözünü bile kırpmadan canını vatanı için feda edecek olan sizlersiniz. Yolunuz açık olsun güle güle gidin’’ dedi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, asker gecesinin ertesi günü Öcallar Dinlenme Tesisinde askere gidecekler için yemek organizasyonu tertip etti.