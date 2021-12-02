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Kilimler renkleniyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesi’nde kurulan atölyede kadınlara yönelik açılan halı-kilim dokuma kursunda, tezgahlardaki halı desenleri renkleniyor.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:57
Kilimler renkleniyor

Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan halı-kilim dokuma kursunda kadınların dokuduğu bir birinden güzel desenli kilimleri görünleri gözleri kamaşıyor. Kurs usta öğreticisi gözetiminde, Doğankentli kadınların kursa büyük rağbet gösterdiği kursta birbirinden güzel desenler, motifler 7’den 70’e tüm kadınlar tarafından dokunup, ortaya güzel eserler çıkartılıyor. Kursta Türk motifi kilimler, heybeler ve çantalar yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş motifler de kursiyerlerin elinde yeniden hayat buluyor. Kurslara katılanlar, hem yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyor, hem de eski dostluklarını güçlendiriyor. 

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