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Kendi elektriğini üretecek

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Belediye tarafından elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 15 bin 500 metrekare alana, güneş enerji santrali (GES) kuruldu.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:19
Kendi elektriğini üretecek

Santralle yılda 1 milyon 800 bin TL tasarruf sağlanarak, belediyenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Sorgun Belediyesi’nin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla gün ışığının en çok düştüğü 15 bin 500 metrekare alana, 2 bin 750 güneş enerjisi paneli kurularak, Şubat ayı itibariyle GES faaliyete geçirilecek. Santral ile aylık 150 bin TL gelir elde edilecek. Hayata geçirilen proje ile ilgili açıklama yapan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Aziz şehrimiz Sorgun için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz, söz verdiğimiz projeleri adım adım hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Belediyemize ekonomik anlamda katkı sağlayacak projelerimiz arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES)’de ilk adımımızı attık ve panellerimizi kurduk. Şubat ayı itibariyle faaliyete geçecek. Bu proje bizim için çok önemli. Belediyemiz ve Sorgun için yapılmasında çok geç kalınmış bir sistemdi. Bu projemizi hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyum. Belediyemizin enerji ihtiyacını kendimiz karşılayacağız. Sorgun Belediyesi artık kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kaynaklarını oluşturabilen bir belediye oldu. Amacımız; bize inanan, güvenen ve destekleriyle her daim yanımızda olan kıymetli hemşerilerimize güzel hizmetler sunmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmektir" diye konuştu.

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