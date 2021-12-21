Kediler üşümesin

SORGED Başkanı Halil Uğuz, hayvanlara daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sunmak isteyen kedi severlerin desteklerini beklediklerini söyleyerek, herkesin düzenlenen kampanya ile sokakta yaşayan kedilere ev bağışı yapabileceklerini belirtti. Bir kedi evinin ortalama fiyatının 40 lira olduğunu ve ücret kabul edilmeyeceğini ifade eden Uğuz, ‘’Bir kedi evi alarak bağışta bulunabilirsiniz. Kedi Evlerini Sorgun Gençlik Derneği ofisine veya Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Girişimci Veteriner Hekimler Kulübü'ne bağışlayabilirsiniz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•