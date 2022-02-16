KDV denetimleri sürüyor

Temel gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Marketlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını kontrol ederek yüzde 7 lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetlediler. Kurallara uymayan marketlere ise zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı

BELEDİYE BAŞKANI DENETLEDİ

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Zabıta Müdürü Kazım Özdemir ve denetimde görevli personellerle birlikte zincir marketlerde ve gıda satışı yapılan işyerlerinde etiket ve KDV indirimi denetimi yaptı. Ömer Açıkel, yapılan denetimler sonucu iş yerlerinde KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini ve etiket kasa fiyatlarının aynı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

‘HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN SAHADAYIZ’

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde zabıta ekipleri temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin ardından ilçedeki marketlerde gıda ürünlerini denetledi. Oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçtiklerini dile getiren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Raf etiket fiyatı ile kasa etiket fiyatının uyup uymadığının kontrolünü aralıksız sürdüreceğiz. Hemşehrilerimiz için sahadayız’’ diye konuştu.

FİYATLAR KONTROL EDİLDİ

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimine yönelik Zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi. •Sümeyye İlhan•

