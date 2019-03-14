Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Saraykent ilçesinin Erbek Köyünde ikamet eden Selami Yılmazer (45), gece rahatsızlanan annesi 75 yaşındaki Esma Yılmazer’i yakınlarıyla birlikte Yozgat Şehir Hastanesi’ne özel aracıyla getirdi. Yapılan muayenenin ardından aynı araçla tekrar köye dönen ailenin bulunduğu araç, E-88 Karayolu’nun Saraykent ilçesi Sanayi Sitesi bölgesine gelindiğinde, sürücü Selami Yılmazer’in aşırı yorgunluk ve uykusuzluğun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildiği belirtildi. Kazada, sürücü Selami Yılmazer ve araçta bulunan kızı Sevda Yılmazer (24) yaralandı. Sürücünün annesi Esma Yılmazer ile dayısının oğlu Musa Çiftçi (54) ise yaşamlarını yitirdi. Yaralılar, Sorgun ve Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.