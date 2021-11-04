KAYNAK BULUNDU

Yozgat il genelinde kuraklığa bağlı olarak daha da artan su sıkıntısının giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor. Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından ileriye dönük su sorununun yaşanmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında açılan 3 kuyudan saniyede 25 litre debide su temin edilerek, şebekeye bağlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ülke genelinde yaşanan kuraklığa rağmen ilçede su sıkıntısı yaşanmaması için başlatmış oldukları çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Yalçın, son olarak yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 3 yeni kuyudan toplamda saniyede 25 litre debiye sahip içme suyu bulunduğunu bildirdi. Yalçın, ‘’Küresel ısınma ve iklim değişikliği en çok bölgemizi etkiledi. Çeşmeler, göletler, hatta ırmaklar kurumaya başladı. Köyler, kasabalar, kentler susuz kaldı. İlçemize su sağlayan kaynaklar belirgin şekilde azaldı’’ dedi. Yalçın, son bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar sonucunda ulaştıkları yeni su kaynaklarıyla birlikte bölgesinde içme suyu sıkıntısı yaşamayan bir ilçe olduklarını aktardı. Yalçın, özellikle Yeni Mahalle, Ahishavi Mahallesi ve bazı yüksek kesimlerde uzun yıllardan beri devam eden su sıkıntılarını da tamamen çözdüklerini, önümüzdeki süreçte kuraklığın ülke genelinde devam edeceğini öngörerek, ilçeye yeni içme suyu kaynakları kazandırmak için çalıştıklarını bildirdi. Yalçın, ‘’Son bir ay içerisinde 3 ayrı noktada yaptığımız çalışmalar neticesinde saniyede 25 litre debide içme suyu kaynağını ilçemize kazandırdık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyor, Akdağmadeni’nin her alanda standartlarını yükseltmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bahanelerin ardına sığınmak yerine erken tedbir ve yerinde müdahaleyle sıkıntıları henüz en başında çözmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sizlerin desteğiyle azim ve kararlılığımız daha da pekişecek, ilçemizin geleceğini inşa eden çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Bir hususu önemle ve özellikle belirtmek isterim ki, en güçlü tedbir tasarruf ve bilinçli tüketimdir. Lütfen, her damla su israfında çocuklarımıza susuz bir dünya bıraktığımızı bilelim. Daha yaşanabilir bir Akdağmadeni için yeni su kaynaklarımız hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. (Mehmet Doğan / Akdağmadeni)