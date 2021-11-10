Kaymakamlardan ziyaret

Kaymakam Yağan, Çorum’a bağlı Ortaköy İlçesinde görev yapan Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile Aydıncık Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Kaymakam Yağan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bozkurt’tan 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yağan, devam eden kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Yağan, ‘’Halk Eğitimi Merkezleri, yetişkin eğitim hizmetleri ile bireylerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlarken, ekonomik açıdan da hem bireylerin hem de toplumun kalkınmasını ve gelişmesini hedeflemektedir’’ dedi.