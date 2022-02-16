Kadışehri Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu’nun yerine atanan Kaymakam Yunus Polat, ilçeye giderek göreve başladı. Ramazan Cihangir’den boşalan Çandır Kaymakamlığı koltuğuna ise Tugay Cingirt oturdu. •Sümeyye İlhan•
16 Şubat 2022 Çarşamba 00:11
İç İşleri Bakanlığının onayı ile Yozgat’ın Çandır ve Kadışehri ilçelerine atamaları yapılan kaymakamlar göreve başladı.
Kadışehri Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu’nun yerine atanan Kaymakam Yunus Polat, ilçeye giderek göreve başladı. Ramazan Cihangir’den boşalan Çandır Kaymakamlığı koltuğuna ise Tugay Cingirt oturdu. •Sümeyye İlhan•