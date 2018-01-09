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Kaymakamla söyleşi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olan Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçenin sorunları, yatırımları ve projeleri hakkında geniş çapta bilgiler verdi.

Kaymakamla söyleşi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olan Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçenin sorunları, yatırımları ve projeleri hakkında geniş çapta bilgiler verdi.

09 Ocak 2018 Salı 07:00
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Kaymakamla söyleşi

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Önal, Genel Sekreter Sami Erdoğan ve Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Y. Doç. Dr. Mehmet Kara’nın katıldığı söyleşi programında, odanın sunumu yapıldı.
Kaymakam Altınpınar, ilçenin en büyük sorununun su sorunu olduğunu, çözümü için kapsamlı bir çalışma hazırlandığını belirtti.
Kaymakam Altınpınar, ayrıca ilçenin gelişimi ve kalkınması için tarım ve hayvancılığı adres gösterirken, ilçenin termal potansiyeline de vurgu yaptı.

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