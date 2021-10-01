Kaymakamın konukları

Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencileri Kaymakam Ali Açıkgöz ve eşi Dr. Şeyma Açıkgöz ile bir araya geldi. Açıkgöz öğrencilere, hedefleri için çalışmaları halinde emeklerinin karşılığını mutlaka alacaklarını söyledi. Açıkgöz, ‘’Size asla ihanet etmeyecek tek şey çalışkanlıktır. Çalışmanızın karşılığını, hayatınızın bir evresinde muhakkak alacağınızı kesin olarak söyleyebilirim. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizin gayretleriniz, ailelerinizi ve bizleri gururlandırsın istiyoruz. Ülkemizin sizin kuşağınızın zekasına ve enerjisine çok ihtiyacı var. Sizler ve arkadaşlarınız şunu hiç unutmayın; bu ilçede sizin her adımınızda yanınızda olacak bir ağabeyiniz var’’ dedi.