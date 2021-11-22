Kaymakamın konukları

Kaymakam Yağan, daha önce Akdağmedini ilçesinde görev yaptı. Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, Akdağmadeni İlçe Özel İdare Müdürü Duran Erbek, KHGB Müdürü Yunus Emre Yıldırım, Akdağmadeni Kaymakamlık personeli Seyit Doğan, Kaymakam Yağan’a yeni görev yeri olan Aydıncık ilçesinde hayırlı hizmetler vermesini temenni ettiler. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Yağan, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, memnuiyetini dile getirdi. •Rabia Şahin•