Kaymakamdan ziyaret

Bu kapsamada Kaymakam Naçar, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Hizmet binalarında incelemelerde bulunan Naçar, ilçede yürütülen asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•
18 Kasım 2021 Perşembe 00:57
Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde, Kaymakam Rabia Naçar kurum ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamada Kaymakam Naçar, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Hizmet binalarında incelemelerde bulunan Naçar, ilçede yürütülen asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•