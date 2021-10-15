Kaymakamdan Yol Kontrolü

Kaymakam Samet Serin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yasin Yamur, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ile birlikte yol kontrol noktaları gezerek, incelemelerde bulundu. Serin, yol kontrol ekipleriyle birlikte trafikte seyreden araçlarda yapılan kontrollerde, pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını, durdurulan araçların sürücülerinin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol etti. Yürütülen denetim faaliyetlerinin etkinliğini kontrol edilmesinin ardından, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaymakam Serin, personele teşekkür etti.