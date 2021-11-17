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Kaymakamdan yoğun mesai

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, ORAN Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birim Başkanını ve Oda başkanlarını ağırladı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:27
Kaymakamdan yoğun mesai

 Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü makamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birim Başkanı Yasin Zicin’i misafir etti. Günlü, ‘Kaz Yetiştiriciliği Projesi’ başta olmak üzere Şefaatli’de uygulamak için hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Ardından Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Doğançay, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy’u ve fırıncılar ile bir araya gelerek toplantı yapan Günlü, istek ve öneri dinledi.

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