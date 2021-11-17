Kaymakamdan yoğun mesai

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü makamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birim Başkanı Yasin Zicin’i misafir etti. Günlü, ‘Kaz Yetiştiriciliği Projesi’ başta olmak üzere Şefaatli’de uygulamak için hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Ardından Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Doğançay, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy’u ve fırıncılar ile bir araya gelerek toplantı yapan Günlü, istek ve öneri dinledi.