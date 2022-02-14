Kaymakamdan Veda

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde tertip edilen yabancı dil kursu için Ankara’ya gitmek üzere bir yıldır yürütmekte olduğu görevine veda eden Kaymakam Kalaycıoğlu, ‘’Onurla yürütmekte olduğum görevim sürecinde birlikte çalıştığımız Belediye başkanlarımızı, mesai arkadaşlarımızı, muhtarlarımızı gayretleri, çabaları ve çalışma aşkları için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi. Görev yaptığı süre zarfında hukukun kendisine verdiği ölçülerde, adaletli bir şekilde hizmet etmeye çalıştığını ve ‘İnsani yaşat ki, devlet yaşasın’ anlayışı ile hareket etmeyi düstur edindiğini dile getiren Kalaycıoğlu, ’’Bundan sonra alacağımız görevlerde de aynı bilinç ve çabayla devletimize, milletimize hizmeti elden bırakmamak en büyük emelimiz olacaktır. Bir kaymakam olarak başladığım Kadışehri ilçesindeki görevimden sizlerin bir dostu olarak ayrılıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum’’ diye konuştu.

VEDA

ZİYARETLERİ

Kadışehri ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Kalaycıoğlu, İlçe Belediye Başkanı İrfan Akın, Halıköy Belde Belediye Başkanı Zeki Şimşek, İl Genel Meclisi Encümen Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve muhtarlar ile vedalaştı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Kalaycıoğlu’na hatıra hediyesi vererek, ‘’İlçemizde özveriyle görev yapan Kaymakamımız Ayhan Kalaycıoğlu'na yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim’’ dedi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ise ‘’İlçemize yapmış olduğu hizmetler ile kurumumuza ait çalışmalarda sunmuş oldukları kıymetli desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyoruz’’ diye konuştu.•Sümeyye İlhan•

