Kaymakamdan okul ziyaretleri

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile birlikte Hisarbey Ortaokulunu ziyaret etti. Kaymakam Serin, ilk olarak okulda oluşturulan Ahmet Alperen Okçu kütüphanesini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından Fen Bilimleri Sınıfı ve Beceri Atölyesi Zeka Oyunları sınıflarını gezerek sınıf ve atölyelerin kurulmasında emeği geçen okul personellerine teşekkür etti. Okulda taşımalı eğitim alan öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyen Kaymakam Serin, ardından öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, toplantı yaptı. Kaymakam Serin, toplantıda öğrencilerin isteklerine yönelik olan dilekçeleri tek tek değerlendirilerek yapılacaklar konusunda öğretmenlerle fikir alışverişinde buldu. Öğrencileri de sınıflarında ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Serin, Yozgat Valiliği öncülüğünde yürütülen ESER Projesi’nin alt projesi olan Oku-YOZ projesi kapsamında öğrencilerle kitap okudu. Kaymakam Serin, örnek çalışmalarından dolayı okul müdürü ve öğretmenleri tebrik ederek, öğrencilerin sağlıklı ve başarılı eğitim almaları adına oluşturulan ortam ve mekânları takdir etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş da okul ziyaretlerinin öğretmen ve öğrencilerde olumlu moral ve motivasyon oluşturduğunu belirterek Kaymakam Serin’e teşekkür etti.

KARAYAKUP KINALI HASAN İMAM HATİP ORTAOKULUNDA İNCELEME

Okul ziyaretleri kapsamında Sarıkaya Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokuluna giden Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin’i, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel ve Okul Müdürü Hamza Ayan karşıladı. Okullarda yürütülen faaliyetleri ve okulların durumlarını yerinde incelemek amacıyla okulları ziyaret eden Kaymakam Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile okulu gezerek incelemelerde bulundu. Öğrencileri de sınıflarında ziyaret eden Serin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Karayakup Belediyesi tarafından hazırlanan, proje karşılığı Spor Toto tarafından finanse edilen halı sahayı yerinde inceleyen Kaymakam Serin, yapılan hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

KAZA GEÇİREN ÖĞRENCİYE EVİNDE ZİYARET

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile birlikte Hisarbey köyünde ikamet eden ve geçen hafta okul çıkışında trafik kazası geçiren Sarıkaya Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Nurşen Çitar’ı evinde ziyaret etti. Devletin her zaman yanında olduğunu, kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini söyleyerek destek ve moral veren Kaymakam Serin geçmiş olsun dileklerini iletti. •Sümeyye İlhan•