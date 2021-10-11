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KAYMAKAMDAN NASiHAT

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde okul ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, öğrencilere önce nasihatlerde bulundu, daha sonra da çeşitli hediyeler dağıttı

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:35
KAYMAKAMDAN NASiHAT

Kaymakam Güzel, Özükavak Beldesi Vali İbrahim Fuat İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Okulun fiziki durumları hakkında idareci ve öğretmenlerden bilgi alan Güzel, daha sonra eğitime dair sohbet gerçekleştirdi. Sekizinci sınıf öğrencileriyle geleceğe yönelik idealleri üzerine nasihatlerde bulunan Kaymakam Güzel, kendi hayatından örnekler vererek, öğrencilerden beklenen davranışların neler olduğu konusunda fikir alışverişinde bulundu. Çeşitli hediyelerle öğrencileri sevindiren Güzel, ikinci dönem tekrar görüşmek umuduyla ziyaretini noktaladı. 

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