Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1409.56
ALTIN
527.35
DOLAR
9.2665
STERLİN
12.7445
EURO
10.7445

Kaymakamdan kurum ziyaretleri

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde Kaymakam İrem Baha Yağan İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:30
Kaymakamdan kurum ziyaretleri

 İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Yağan, İlçe Jandarma Komutanı M. Akif Demir'den karakolun genel durumu, ilçenin genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgi aldı. Ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Yağan, İlçe Tarım Müdürü V. Hasan Utku İnce’den kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı, tüm hizmet birimlerini gezerek görevli personelle sohbet etti. İlçede tarımın ve hayvancılığın vazgeçilmez bir zenginlik olduğunu belirten Yağan ‘’Tarım ve hayvancılık zenginliğinin arttırılmasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün önemi büyük. İlçe merkez ve köylerimizde tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız muhakkak müdürlükle irtibatta olmalı ve yetkililerin yönlendirmelerine kulak vermelidir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamdan Kurum ZiyaretleriYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberAydıncıkKaymakamİremBahaYağanKurum ZiyaretİlçeJandarmaKomutanlığıİlçeTarımveOrmanMüdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AŞI OLMAYAN KALMASIN
AŞI OLMAYAN KALMASIN
Koroya eşlik ettiler
Koroya eşlik ettiler
Yardım kampanyası
Yardım kampanyası
Köy ziyareti
Köy ziyareti
Afet farkındalık eğitimi
Afet farkındalık eğitimi
Göle düşen 2 çocuktan birisi boğularak öldü
Göle düşen 2 çocuktan birisi boğularak öldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim