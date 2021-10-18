Kaymakamdan kurum ziyaretleri

İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Yağan, İlçe Jandarma Komutanı M. Akif Demir'den karakolun genel durumu, ilçenin genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgi aldı. Ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Yağan, İlçe Tarım Müdürü V. Hasan Utku İnce’den kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı, tüm hizmet birimlerini gezerek görevli personelle sohbet etti. İlçede tarımın ve hayvancılığın vazgeçilmez bir zenginlik olduğunu belirten Yağan ‘’Tarım ve hayvancılık zenginliğinin arttırılmasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün önemi büyük. İlçe merkez ve köylerimizde tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız muhakkak müdürlükle irtibatta olmalı ve yetkililerin yönlendirmelerine kulak vermelidir’’ dedi.