Kaymakamdan Kedi Evi

Sorgun İlçesinde görev yaparkan kararname ile Sultanhisarı ilçesine atanan Kaymakam Bahadır Güne, bahçesinde çok sayıda kedi besleyen ailelere 3 adet kedi evi, 4 paket kedi maması ihtiyacını karşıladı. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yozgat Temsilcisi Ayşe Alan Akbaş, Kaymakam Güneş’e ilçede görev yaptığı dönemde verdiği sözü yerine getirip, kedilere destek vermesi nedeniyle teşekkür etti. Akbaş, Sorgun Belediyesinin de, bakım evindeki canlar için yaptığı ihale ile hayvanlar için besin değeri yüksek, severek yiyecekleri 40+210 paket mama aldığını duyurdu, teşekkür etti.